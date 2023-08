Rico Verhoeven moet het volgende slachtoffer worden van Tariq Osaro: ‘Ik kan de man worden’

Murthel Groenhart ‘kwispelt’ als hij aan kickboksen denkt: ‘Gevecht met Semeleer is al begonnen’

Via sociale media daagden Murthel Groenhart (36) en weltergewichtkampioen Endy Semeleer, zijn tegenstander morgenavond in Rotterdam Ahoy, elkaar al een paar keer uit. ,,Daar begon het gevecht al”, legt ‘The Predator’ uit. Hij is na een kortstondig, maar nog niet afgesloten MMA-avontuur terug bij Glory en kwispelt alleen al bij die gedachte, zegt hij in de AD-vechtsportpodcast In de Ring.