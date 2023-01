Rico Verhoeven na blessure bijna twee jaar zonder titelgevecht: ‘Ik moet de dokter vertrouwen’

Britse pers na master­class boksen van Tyson Fury: ‘Hij maakte gehakt van zijn tegenstan­der’

Bokser Tyson Fury behield gisteravond zijn ongeslagen status door in tien rondes met Derek Chisora af te rekenen. In de Britse pers is er uiteraard veel aandacht voor de overwinning van The Gypsy King, maar er wordt toch vooral vooruitgekeken naar een potentieel gevecht om alle wereldtitels tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk.

4 december