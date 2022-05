Rico Verhoeven traint met Youtube-ster Logan Paul in voorbereiding op acteerklus

Verhoeven is in de Verenigde Staten om zich na zijn vakantie voor te bereiden op zijn eerste eigen actiefilm. De Glory-wereldkampioen begint eind juni met de opnames, maar is nu al in het continent om diverse acteerlessen te volgen voor zijn film The Black Lotus. Daarvoor reisde de Brabander deze week af naar het Amerikaanse eiland Puerto Rico, waar hij Logan Paul tegen het lijf liep.