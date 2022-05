Streep door eerste editie van Glory Rivals, tegenvaller voor Luis Tavares

De eerste editie van Glory Rivals gaat op 21 mei definitief niet door. Nadat de kaartverkoop door de Lotto Arena in Antwerpen vorige week al was stopgezet, is het ook niet gelukt om een alternatieve locatie te vinden.

,,We zijn erg teleurgesteld dat het evenement in Antwerpen door omstandigheden niet door kan gaan”, meldt kickboksorganisatie Glory. ,,Glory Rivals is gecreëerd om onze sporters te laten vechten tegen boksers van lokale promotors, en zo het kickboksen verder te laten groeien. We blijven dit doel najagen en zullen snel nieuwe gevechten aankondigen voor de vier Glory-boksers die in Antwerpen in actie zouden zijn gekomen.”

Glory Rivals is een samenwerking tussen Glory en Enfusion. Vechters van beide organisaties zouden het in Antwerpen tegen elkaar opnemen. Waar Glory als naamgever diende, was de organisatie van het evenement volledig in handen van Enfusion.

Problemen tussen de Lotto Arena en de lokale promotor Antwerpen Fighting zorgden er echter voor dat de directie van de evenementenhal vorige week al besloot de samenwerking stop te zetten. De zoektocht naar een alternatieve locatie leverde op zo’n korte termijn niets meer op.

Beluister onze podcast In de Ring.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luis Tavares

De mededeling dat Glory Rivals niet doorgaat, is met name voor Luis Tavares een tegenvaller. Voor de Nederlands-Kaapverdiaanse kickbokser stond in maart in het Belgische Hasselt bij Glory 80 een titelgevecht gepland met Artem Vakhitov, maar dat ging vanwege de Russische afkomst van zijn tegenstander niet door.

In Antwerpen zou Tavares het opnemen tegen Horace Martin, maar ook door die partij gaat nu dus een streep. Zijn volgende kans komt op 11 juni, wanneer Rivals 2 op het programma staat. Een locatie voor dat evenement is nog niet bekend.

GLORY-kampioen Harut Grigorian en Enfusion-kampioen Endy Semeleer zouden elkaar ontmoeten in het hoofdevent van de avond. Verder stond onder meer een gevecht tussen Lionel Bady en Mohammad Ghaedibardeh op het programma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.