Trotse Jutta Leerdam valt Jake Paul in de armen na entree met tank, provocaties en zege op MMA-legende Nate Diaz

Update Adegbuyi terug in Glo­ry-ring in Duitse Grugahalle, Thaise veelvraat Petch aast op revanche

Benjamin Adegbuyi (38) keert terug in de ring bij Glory 86, dat op zaterdag 27 mei in de Grugahalle in Essen wordt gehouden. Dat bevestigde de kickboksorganisatie vandaag, een dag nadat deze site bekendmaakte dat het Thaise vedergewicht Petchpanomrung ‘Petch’ Kiatmookao het uithangbord van het evenement wordt.