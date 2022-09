Tyson Fury laat ‘lafaard’ Anthony Joshua links liggen en wil nu boksen met ‘vurige’ Mahmoud Charr

,,Er is geen contract getekend, dus het is officieel voorbij voor Joshua. Hij staat in de kou”, liet Fury weten op Instagram. ,,Vergeet het maar, idioot, lafaard.”



Fury had al zijn pensioen aangekondigd, maar daagde eerder deze maand vrij onverwacht Joshua uit om te boksen om de wereldtitel bij de zwaargewichten bij de profbond WBC. Er kwam een deal voor de ‘Battle of Britain’, waarbij 60 procent van de inkomsten naar Fury zouden gaan en de resterende 40 procent naar de 32-jarige Joshua, die zijn laatste twee titelgevechten tegen de Oekraïner Oleksandr Oesik had verloren.