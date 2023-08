Voor kickbokser Tarik Khbabez voelt het zilver als goud: ‘Voor mij is Donegi Abena geen kampioen meer’

Dat affiche is nu al beladen. In mei werden de 31-jarige Khbabez en de 25-jarige Abena al aan elkaar gekoppeld door Glory-matchmaker Robbie Timmers. Slechts enkele dagen voor het evenement in juni meldde titelhouder Abena zich ziek af. Dat leidde tot grote woede bij ‘The Tank’ Khbabez, die al eerder te maken kreeg met late afzeggingen van tegenstanders.

Daarmee was ook Khbabez’ title shot verkeken. In allerijl riep Glory een zilveren interim-titel in het leven. Kickboksprominent Remy Bonjasky opende in zijn column op deze site de aanval op het fenomeen interim-titels en pleitte voor verandering van de regels. ,,Nu zijn de uitdagers de dupe en blijven de kampioenen kampioen”, schreef hij onder meer. Hij wil dat de afzegger ‘gestraft’ wordt en niet zijn tegenstander die wél komt opdagen.

Khbabez werd voor dat interim-titelgevecht gekoppeld aan zijn vriend Mo Amine (26). Dat leidde vervolgens weer tot een hevige discussie via sociale media en in de media tussen Khbabez en Amine. Eerstgenoemde vond dat Amine wel heel graag over zijn rug naar de top wilde van de lichtzwaargewichtdivisie, Amine gaf weer een totaal andere weergave van het verhaal.

Hoe dan ook bleef het gevecht staan en Khbabez overklaste Amine, die in ronde vier niet meer overeind kwam na een vuisten- en trappenregen van de onder Marokkaanse vlag vechtende Khbabez uit Den Haag. ‘The Tank’ nam geëmotioneerd zijn zilveren titel in ontvangst, haalde uit naar alle afzeggers van de laatste jaren en zei zelfs dat hij de gouden gordel van Abena niet meer hoefde.

Hij mag om míjn belt komen vechten en de gouden direct inleveren Tarik Khbabez

Nu, enkele maanden later, komt het tóch tot een gevecht tussen Khbabez en Abena. Op 4 november tijdens Collision 6 in de Gelredome, als ook Rico Verhoeven en Tariq Osaro tegen elkaar vechten, gaan Khbabez en de voor Suriname vechtende Abena uit Utrecht bepalen wie de gouden titel krijgt.

,,Ik heb er echt mee gezeten dat mijn vorige gevecht met Abena werd afgezegd in de week van het gevecht, het was al de zoveelste keer”, vertelt Khbabez. ,,Voor mij voelt het zo dat Abena geen kampioen meer is. Ik heb het al eerder gezegd: dit is nu mijn belt, ik ben nu de kampioen. Jullie mogen aan de hand van de regels zeggen wat jullie willen, maar ik voel me – nee, ik ben – de kampioen. Hij mag om míjn belt komen vechten en de gouden direct inleveren. Voor mijn gevoel ben ik de echte kampioen en niet de interim.”

Khbabez ontpopte zich de laatste jaren tot smaakmaker bij Glory met zijn agressieve vechtstijl. Na een zege op Levi Rigters verloor hij vier keer op rij, waarvan drie op zwaargewicht en één op lichtzwaargewicht tegen Sergej Maslobojev. Daarna versloeg hij achtereenvolgens Daniel Toledo en Amine. Op 4 november wil hij aan alle verhaallijnen over zilveren en gouden riemen een einde te maken door ook af te rekenen met Abena.

,,Ik heb er veel zin in. We gaan het op 4 november op een normale, sportieve manier uitvechten en dan neem ik de belt mee naar huis, honderd procent. Ik kan niet wachten om weer op Collision te vechten, het is voor mij al de derde keer dat ik op zo’n groot evenement in actie kom. Ik ben de druk nu wel een beetje gewend. Ik geef het publiek waarvoor ze betalen, door weer de mooiste partij van de avond neer te zetten.”

