Wereldkampioen Gegard Mousasi hoopt divisie met nieuwe overwinning uit te spelen

Realisti­sche Nieky Holzken na verlies en eerste knock-out in twaalf jaar: ‘Even slikken en weer doorgaan’

Nieky Holzken (38) verloor zaterdag voor het eerst in twaalf jaar tijd een gevecht op knock-out. De kickbokser uit Helmond ging tijdens het gevecht met Sinsamut Klinmee in de tweede ronde naar het canvas, na een harde stoot op zijn gezicht. Vanzelfsprekend was Holzken niet blij na de verliespartij, maar ‘The Natural’ was wel direct realistisch. ,,Dit kan een keer gebeuren, het was domme pech.”

27 maart