10.000 vierkante meter winkelruimte schrappen, hoe doe je dat?

Centrummanager Dirk Lammers staat voor een hele opgave: het winkelcentrum met 10.000 vierkante meter inkrimpen. Hij voelt zich wel gesteund door veel centrumondernemers, die woensdagavond in grote getale naar de presentatie van de centrumvisie van de gemeente Meierijstad waren gekomen. ,,Iedereen is ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren. De markt is veranderd. Veghel heeft teveel vierkante meters winkelruimte, dat zie je aan de jarenlange leegstand. Nu staat zo'n 6.000 vierkante meter leeg en in de toekomst verwachten we dat daar 4.000 vierkante meter bij komt. Er is ook teveel van hetzelfde. We gaan het toekomstbestendig maken, voor de komende 30 tot 40 jaar."