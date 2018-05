40.000 bezoekers gaan los in Erp op 7th Sunday

Markt Veghel weer open: nu met een fontein erbij

18 mei VEGHEL - De Markt in Veghel is weer open. Vandaag zijn de bouwhekken van de straat voor het Oude Raadhuis weggehaald en is ook de nieuwe fontein in werking gesteld. ,,Tevreden? Ik ben altijd blij als een project wordt afgerond", reageert uitvoerder Bob van Iersel namens aannemer Van Doorn Infra. ,,Met de kwaliteit die in het werk is gebracht zijn wij in ieder geval tevreden. De geluiden die wij tot nu toe horen zijn ook positief."