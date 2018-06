550 ouderen geven 'm van katoen; nostalgische veteranensportdag in Zijtaart

Het is voor het eerst sinds 2009 dat deze sportdagen voor ouderen weer in het dorp worden gehouden. Ze knipogen naar en herinneren aan het verleden van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ's) waar Gelderland, Limburg en Noord-Brabant ooit rijk aan waren; de hoogtijdagen lagen in de jaren zestig en zeventig. Sportpark De Vonders in Zijtaart is opnieuw het decor. ,,De jongste deelnemer is 55, de oudste deelnemers zijn in de tachtig", vertellen sportleider Jan van den Oever en voorzitter van het organisatieteam Martien van den Tillaart. ,,Misschien is het wel de laatste keer dat het evenement in Zijtaart wordt gehouden." Ja, want elk jaar wordt het aantal deelnemers minder, in 2009 waren er nog zo'n 850 veteranen. Zondag verwacht het organisatieteam zo'n 550 mensen die 'm van katoen komen geven. Zij behoren tot de 34 deelnemende dames- en herenafdelingen -herkenbaar aan eigen kleuren - afkomstig uit 24 plaatsen.