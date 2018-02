Aangifte tegen Veghelse Rian van Rijbroek na uitspraken over hacken beveiligingsbedrijf

Nieuwe cafetaria 'Pieperz 2.0' open in het hart van Meierijstad: Eerde

5 februari EERDE - Cafetaria Pieperz uit Veghel heeft na de Noordkade in Veghel zijn vleugels uitgeslagen naar de Kapelstraat in Eerde. Van oude tractoren zijn tafels gemaakt, van doorgezaagde melkbussen lampen; verder bepalen aardappelrooiers en ploegen de sfeer. De zaak is omgedoopt tot 'Pieperz 2.0'.