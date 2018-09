Aardappelfeestje voor bloggende foodies ondanks zinderende zomer

Kijk niet vreemd op als komende tijd op internet allerlei blogs verschijnen over de aardappel. Hoe lekker en gezond hij is bijvoorbeeld. Echt 'superfood' dat helaas wat last heeft van een 'imagoprobleempje' want in alle koolhydraatarme diëten is de pieper verbannen. ,,Terwijl ik überenthousiast ben over de aardappel. In 200 gram aardappelen zit slechts 172 kcal", aldus de ingehuurde diëtiste Marieke van de Pavert. Opscheppen dus, wil ze maar zeggen.