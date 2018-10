Acht Afrikaanse mannen uit vrachtwagen gesprongen in Veghel

video Na een jaar met veel fêteren is het tijd om Meierij­stad te profileren

17 oktober ERP - Kees van Rooij is bijna een jaar burgemeester van Meierijstad. Met zijn PR zit het wel snor, ook al weet nog lang niet iedereen in de fusiegemeente wie hij is. Profiel van een boerenzoon, die sinds deze maand in Veghel woont.