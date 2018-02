Agressieve 'Nuon-medewerker' verheft stem en stopt voet tussen deur in Veghel

Drugsdealers 'verdienden niks' met handel in cocaïne

15 februari UDEN/VEGHEL/SCHIJNDEL - Twee broers uit Uden en Veghel die volgens het Openbaar Ministerie anderhalf jaar in cocaïne dealden in Uden, Veghel en Schijndel, beweerden deze donderdagochtend bij de rechtbank dat ze aan hun werk weinig tot niks hebben overgehouden. De jongste, 20 en woonachtig in Veghel, zou zijn 26-jarige Udense broer alleen hebben geholpen, omdat die in de problemen zat. ,, Uit broederliefde", zei hij huilend.