Ambassadeur VS bij herdenking 74 jaar bevrijding in Veghel

Koningin Máxima opent Blauwe Kei met zwaai van een toverstok­je

10 september VEGHEL - Als een elfje kwam de 10-jarige Roos van der Meijden uit de lucht vallen. Met een toverstok in de hand strooide ze pure magie over de bezoekers van theater De Blauwe Kei uit, waaronder koningin Máxima. Deze jonge leerling hiphop, moderne jazz en musical van Phoenix Cultuur had de eer om samen met de koningin het nieuwe theater te openen.