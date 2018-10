Appartementen aan de Markt Veghel gaan 'als zoete broodjes'

,,Er is al massaal gereageerd, er is brede belangstelling getoond voor ieder type appartement en penthouse'', zegt Bas van de Laar van BL Huisvesting. Hij verwacht dat er snel gestart kan worden de bouw, naar verwachting in het begin van 2019. Afgelopen vrijdag, de dag van de opening van de heringerichte Markt, hebben wethouder Eric van den Bogaard van de gemeente Meierijstad, en Bas van de Laar van BL Huisvesting een exploitatieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het voormalige postkantoor en naastgelegen pand aan de Markt in Veghel.

Aan de Markt

Het appartementencomplex gaat ‘Aan de Markt’ heten. Wethouder Van den Bogaard is er enthousiast over. ,,Na de nieuwe herinrichting van de Markt is nu de omgeving aan de beurt. Het is een kwalitatieve aanwinst voor het centrum van Veghel.” De gevel lijkt opgebouwd uit losse karakteristieke pandjes. Aan de kant van de Markt is dat in een traditionele architectuur, aan de achterkant bij de Aa modern vormgegeven. Ook komen er twee nieuwe steegjes tussen de Markt en de Aa, zodat er in de toekomst een ommetje gemaakt kan worden.