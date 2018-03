Auto brandt uit op N297 bij Veghel

In Meierijstad zijn ze al blij met elke re­fe­ren­dum-stem­mer

21 maart KELDONK/WIJBOSCH - 42 stemlokalen zijn ingericht en bijna tweehonderd vrijwilligers zijn woensdag in touw in Meierijstad. En dat alleen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst. Want de inwoners van Meierijstad gingen in 2016 al naar de stembus vanwege de gemeentelijke herindeling.