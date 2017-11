Auto over de kop geslagen op A50 bij Veghel

Centraal Pietenburo centrum van plezier en respect

18:06 VEGHEL - Zelfs deze negende editie van het Centraal Pietenbureau verveelt nog geen minuut. Honderden kinderen werden de afgelopen dagen in het oude raadhuis al welkom geheten en gingen in groepjes met de Rondleidpieten langs een traject van kijken, spelen en dollen met de knechten van Sint. De organisatie wil niets anders dan een mooie aanvulling op het kinderfeest zijn en is wars van de discussies over de kleur van Piet.