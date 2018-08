Auto vat vlam op A50 bij Veghel, rook trekt over snelweg

VIDEO + UPDATE Garages verwoest door brand in Veghel, woningen weer vrijgege­ven

11 augustus VEGHEL - De brand in de carports en garages aan de Patrijsdonk in Veghel is sinds 05.30 uur zaterdagochtend weer onder controle. Het sein brand meester is gegeven. Van de zes ontruimde woningen zijn er vijf vrijgegeven.