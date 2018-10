Bakker Van Leur in Veghel wil en móet het roer omgooien

,,Natuurlijk was ik er zelf al langer mee bezig. Heb ik nagedacht over de vraag waar ik over vijf jaar zou willen staan. Alles verandert in een razend tempo en wij doen al 85 jaar hetzelfde. Vier bakkerswinkels in een straal van tien kilometer is niet realistisch. Vijfentwintig jaar geleden kon dat nog. Toen stak de wereld anders in elkaar. Brood haalde je toen alleen bij de bakker. Tegenwoordig kun je het ook kopen bij de benzinepomp. Je moet dus méér bieden. Kijk maar naar de slager en visboer, die verkopen complete maaltijden."