Beschermd wonen in een oud klooster

Met de tafel in het midden, zijn bed bij het raam, een keukenblok, een grote kast én een metersbreed aquarium is zijn studio van vier bij vier wel vol. Ach, gezellig toch, vindt hij. Bij de voordeur hangt nog een naambordje van een zuster die hier woonde: Zuster Illuminata. Rob (25, petje, stralende ogen, één en al beweging) lacht: ,,Die laat ik mooi hangen. Die naam past wel bij me. Ik zie en voel dingen weet je. Hier in het klooster al helemaal. En ik kan veel, maar een diploma, nee, die heb ik niet. Ik werk bij Brownies en Downies, maar dat is maar acht uur per week, dat kan je toch geen werken noemen? Ik help daar mee, want de begeleiding in het restaurant heeft het heel druk. Ook werkte ik in een fietsenwinkel, heb ik helemaal geen opleiding voor maar ik was daar gewoon fietsenmaker. Ja, waarom woon ik hier eigenlijk? Zelfstandig wonen zou echt niet goed gaan. Hier werk ik aan doelen, ben ik weer onder de mensen. Misschien kan ik straks wel zelfstandig wonen."