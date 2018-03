Bestaat de gemeente Veghel nog steeds?

Ho­re­ca­voor­zie­nin­gen in Meierijstad moeten voor iedereen toegankelijk zijn

28 maart MEIERIJSTAD - De toegankelijkheid van horecavoorzieningen in Meierijstad is een belangrijk uitgangspunt in het toekomstig horecabeleid in de gemeente. Dat schrijft het college van B en W in een informatiebrief aan de gemeenteraad.