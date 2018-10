Bewoners hebben hun draai gevonden in Joseph Staete Veghel

Het gebouw van het voormalige Regionale Gezondheidscentrum (RGC) in Veghel, naast het oude ziekenhuis Bernhoven, is het afgelopen jaar verbouwd tot een appartementencomplex met 54 plaatsen voor ouderenpsychiatrie. Alle kamers zijn bezet, door bewoners van gemiddeld tussen de zestig en zeventig jaar oud. Er is 24 uur per dag zorg. De grootste groep bewoners komt van ouderenvoorziening De Vonder in Coudewater bij Rosmalen, dat moest sluiten. De verhuizing was een hele operatie, blikt Mies van de Wijst, familielid van en bewoner terug. ,,De bedden, kasten en ander meubilair gingen in hun geheel de vrachtwagen in, alles moest binnen een dag verplaatst worden. Het ontbrak ons en de bewoners ondertussen aan niets. We kregen de hele dag vermaak en lekkers in het danscentrum. Er was live muziek, sommigen dansten zelfs even en wie wilde rusten kon liggen in een relax-stoel. Voor sommigen werd de verhuizing even teveel, maar ze werden door het toch al drukke personeel goed opgevangen.''