Bijna uur vertraging door voertuigbrand op A50 bij Veghel

Máximakanaal heeft weer sterke oevers, schippers mogen weer gassen

12:08 DEN DUNGEN/DEN BOSCH - Twee maanden eerder dan gepland zijn de werkzaamheden aan de oevers van het Máximakanaal tussen Den Dungen en Empel uitgevoerd en afgerond. Dat betekent dat de schippers van de beroepsvaart weer gas mogen geven in de vaart. Door de aantasting van de oevers was er een snelheidsbeperking: lege schepen mochten maar negen kilometer per uur en volle maar zes.