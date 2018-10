Bromfietser rijdt zonder helm en onder invloed van drugs in Veghel

Bewoners hebben hun draai gevonden in Joseph Staete Veghel

4 oktober VEGHEL - Er waren hapjes, drankjes, een frietkar en vooral veel lovende woorden bij de opening van Joseph Staete donderdag in Veghel. Het is alweer vier maanden geleden dat de oudere bewoners van Coudewater hun intrek namen in het pand aan de Burgemeester de Kuijperlaan, nu was de tijd rijp voor een feestje.