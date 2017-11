Celstraf voor bijna aanrijden peuter in Veghel

Alive & Kicking in Veghel, een zondag met muziek voor alle leeftijden

26 november VEGHEL - CHV Noordkade in Veghel puilde zondag uit van muziek. 's Morgens nog was er de cd-presentatie van TOF en het zondagmiddagprogramma in de Afzakkerij. Daarbij was er vanaf 14.00 uur het Alive & Kicking Festival en daar kwam heel wat publiek op af.