Daar gaat de Heilig Hart-toren in Veghel dan ....

De sloop van de toren kondigt de start van de bouw van 33 woningen aan. Veel omstanders zijn er blij mee. ,,Eindelijk gaat er iets gebeuren'', is een veel gehoorde opmerking. Het terrein lag al twintig jaar braak en vormde niet bepaald een visitekaartje voor Veghel. De toren zou na de sloop van het kerkgebouw bewaard blijven om in te passen in een nieuw woningbouwplan. Er zouden liften in gemaakt worden of anderszins. Maar daar is bouwcombinatie Van Schijndel/Van Wanrooij van terug gekomen. Na jarenlange stilstand door de crisis gaan er nu eigentijdse woningen komen en daar past een betonnen kerktoren niet in. Vrijdagmorgen werden de luidklokken eruit gehaald. En van de klokken gaat naar Tanzania. Daarna begon men met het langzaam kapot knippen van de toren.

Vanachter de vitrages aan de overkant van de Sluisstraat kijken bewoners toe hoe hun uitzicht verandert. Ook vanuit de naastgelegen winkel van Krekels Verf kijkt het personeel toe. ,,Die toren wiebelt toch wel erg, dadelijk valt 'ie nog om'', bespreken ze. Een van de kijkers aan de Sluisstraat is Ton Harterink. Hij woont iets verderop, en heeft in het verleden nog op het orgel gespeeld in de oude Heilig Hartkerk. ,,Ik speel nog vijf keer per week orgel, in Heeswijk-Dinther, Eerde en ook hier in de nieuwe Heilig Hartkerk. Het orgel van de oude kerk is al lang geleden ergens anders geplaatst. Of ik het jammer vind dat dit stukje historie van Veghel verdwijnt? Op zich wel, maar het is goed dat er iets nieuws komt. Er moet vooruitgang zijn, en dit project heeft lang genoeg geduurd.''