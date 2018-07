De Ieme in Veghel kan na zomer noodlokalen gebruiken

VIDEO Brabantse toeristen genieten van WK-finale in Kroatië: 'Uniek om mee te maken'

15 juli Dat het zondagavond feest was in Kroatië is de vele Nederlandse toeristen in het land ook zeker niet ontgaan. Hoewel de Kroaten de finale van het WK verloren, is het feest er nauwelijks minder om. Zeker in hoofdstad Zagreb wordt volop gefeest, ziet Joeri van Peer uit Sprundel.