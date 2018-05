Demodag goede reclame voor Veghelse brandweer

Stijn vindt het best spannend als zijn mama via een zijraam in een gekantelde auto glijdt. Als ze even later veilig door de sterke brandweermannen uit het wrak wordt gehaald glimt hij echter van trots. ,,Het was bloedheet in de wagen, maar ze hadden me er snel uit. Echt een superteam", vindt Silvia Donkers (33) uit Vorstenbosch.