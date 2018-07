Diepvrieserwten van Emté bevatten mogelijk bacterie

't Spectrum in Schijndel werkt samen met De Blauwe Kei in Veghel

12:04 SCHIJNDEL - Het nieuwe cultuurpodium in 't Spectrum in Schijndel gaat vanaf de start in september samenwerken met theater De Blauwe Kei in Veghel. Sylvia Rutten uit Maarheeze is aangetrokken als algemeen manager voor 't Spectrum.