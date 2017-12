Dik 2000 deelnemers voor vierde editie van Veghelse Quiz

De deelnemers moeten ook aan de (sjoel)bak in de Veghelse bibliotheek. Daar mogen ze hun jokers inzetten die de afgelopen dagen op en in 59 plaatsen zijn verstopt. ,,Onze joker hebben we gevonden in De Wereldwinkel", zegt Ad van Deursen van het team 'Denktenk'. ,,De schijf met de initialen V.Q. lag op het schap tussen andere artikelen. Ondanks de extra joker hebben we geen punten behaald. Ik ben geen ster met sjoelen. Het is gezellig om mee te doen. Je hebt contact met elkaar. Je bent samen met een quiz bezig."

,,Nu hebben we het uit handen gegeven. We kunnen er niets meer aan doen", zegt Natasja de Groot van de bibliotheek in Veghel even over zevenen als de laatste tasjes zijn uitgedeeld. ,,Het is leuk om de vragen te bedenken. Ik ben nu al met ideeën en plannen voor ons lustrum in 2018 bezig. Zet alles in mijn mobieltje. Als bibliotheek wil je verbinden. We brengen graag mensen met elkaar in contact. We hebben de kennis in huis en willen die ook delen. We maken een lastige quiz die bij de bibliotheek past."