Direct volle bak bij 'doop' nieuw theater De Blauwe Kei

,,We zijn voor de eerste keer hier bij elkaar. Heel spannend", spreekt bestuurder Martien van den Hoven van de Stichting Cultuurhaven Veghel het publiek toe. ,,Heel mooi dat we gelijk volle bak hebben, met een lokale held op het podium."Hij prijst expliciet de medewerkers van bouwbedrijf Van de Ven en alle andere bedrijven die het spiksplinternieuwe theater samen hebben opgetrokken. Die medewerkers zelf zitten massaal in de zaal. Daarop getrakteerd. Dan wist Van de Ven zeker dat het theater deze vrijdagavond helemaal gereed zou zijn.

,,Petje af voor jullie", slingert Mark van de Veerdonk de zaal in. ,,Ik ben onder de indruk van die 42.0000 manuren en 830.000 schroefjes en moertjes die hierin zijn gestoken. Het is puur gekkenwerk wat voor werk hier in een half jaar tijd is geleverd. En ik vind het lef dat jullie zo'n mooie zaal laten bespelen door een Udenaar", grapt Van de Veerdonk, die zijn show Kaaskleum op de planken brengt.

Stevig

Het theater zelf is er in alle opzichten stevig op vooruit gegaan. Onder meer qua afmetingen, stoelen, foyer, trekkenwand en geluid. De nieuwe 'Kei' is een warm theater in een klassieke theaterstijl geworden, met bijna zevenhonderd rode stoelen. De donkere wanden accentueren tegelijkertijd de industriële sfeer die het totale cultuur-, food- en vrijetijdscluster op de Noordkade kenmerkt, het voormalige chv-terrein. Martien van den Hoven: ,,We hopen jullie de komende maanden en jaren hier terug te blijven zien. De nieuwe Blauwe Kei is een parel op de Noordkade." De champagne wordt opengetrokken.