Dobberen in groene soep in Veghelse haven

Schippers blijven er niet voor weg, meent Woltman, want echt stinken doet het niet. Maar het is geen fraai gezicht. En dat terwijl het zomerseizoen toch al niet rooskleurig verloopt voor Water Sport Vereniging Veghel, die de dertig ligplaatsen in de Veghelse plezierhaven beheert. ,,Het is wat rustiger geweest dan andere jaren'', vertelt de havenmeester. ,,Vanwege de warmte kozen mensen liever voor het open water, waar het wat koeler is.'' En net nu het wat koeler is en het juist in de beschutting van de dorpshaven aangenaam vertoeven is op het dek van een plezierjacht, komt de blauwalg opzetten. ,,Het is hartstikke vies, maar we kunnen er niks aan doen. Het moet vanzelf weggaan.''