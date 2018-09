Dongenaar ontrafelt mysterie van de elfde parachutist uit 1943

Ontelbare keren luisterde Cor Vervoort naar de verhalen van zijn moeder Anna Vervoort- van Erp over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het gezin van Hannes van Erp, waartoe zij behoorde, woonde in die tijd in Eerde en rond het dorp werd lang en hard gevochten tijdens operatie Market Garden. Meerdere honderden soldaten, Duitsers en geallieerden, verloren hier in september 1944 hun leven. Maar ook in de maanden ervoor was er constante spanning. Een van haar verhalen ging over 'de verdwenen parachutist', die in oktober 1943 zomaar uit de lucht kwam vallen in de buurt van de Kuilen, op de grens van Eerde en Sint-Oedenrode. Hij viel bijna rechtstreeks in de armen van de Duitsers. De boeren vonden pilotenkleding in de bosrand, maar de man zelf niet.