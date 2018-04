Doorgaand verkeer via Markt in Veghel weer mogelijk

Vreemdelingen in vrachtwagen Veghel blijken Bengaalse asielzoekers

14 april VEGHEL - De vier vreemdelingen die vrijdag aan het eind van de middag werden aangetroffen in een vrachtwagen in Veghel, blijken vluchtelingen afkomstig uit Bangladesh. De uit Macedonië afkomstige vrachtwagenchauffeur (33) is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt de politie.