Drie keer afscheid van Veghels Zwijsen College:'Heerlijk om in een team te werken'

Jan van Boxtel (66) werkt maar liefst 40 jaar op de administratie van het Zwijsen College, Nel van den Elzen (61) bleef het Zwijsen bijna 38 jaar trouw, ze doceerde Engels en was afdelingsleider. Henriëtte Korsten (65), docent Nederlands, steekt er met haar 20 jaar een beetje bij af, maar zij was eerder 20 jaar diëtiste. In die tijd studeerde ze verder. ,,Toen de Pius X Mavo omhoog zat met Nederlandse leerkrachten ben ik er begonnen. Een warm bad om bij die kleine mavo te starten. Na dat jaar ging ik naar het Zwijsen met 120 docenten en moest ik even mijn draai vinden. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt."

Uitdaging

Jaren terug deed ze uitgebreid onderzoek naar de aanpak van leerlingen en ze gebruikt die methode nog steeds. ,,Ik vind het elk jaar weer 'n uitdaging dat jongeren hun examen halen. Je doet dat niet alleen, het is heerlijk om in 'n team te werken. Bij de diploma-uitreiking zijn leerlingen trots en ouders bedanken je." Van Boxtel speelt ook een rol in de examentijd. ,,Met name de examenadministratie en je moet gegevens over de uitslagbepalingen en uitzonderingsgevallen paraat hebben." Zijn twee collega's reageren hierop meteen en Van den Elzen zegt: ,,De dag van de uitslag draaide helemaal om jou." Van Boxtel vervolgt: ,,Ik heb van alles gedaan. Van secretariaat, leerlingen- en personeelsadministratie tot applicatiebeheer leerlingvolgsysteem. Ik weet nog dat ik carbonpapier gebruikte voor de kopietjes op de typmachine en ik deed hier mijn eerste computerervaringen op."

Hij kreeg de vrijheid om het werk op zijn manier te doen. ,,En die verantwoordelijk kon ik aan. Het was een hele ontwikkeling. De verschuiving van functies, manieren en middelen, maar óók de opstelling en ideeën van mensen in de loop der jaren."

Afleidingen en prikkels

Na de studie Personeelwetenschappen is ze ruim 8 jaar afdelingsleider geweest. ,,Die studie kon ik daarbij goed inzetten en ik heb het jarenlang met plezier gedaan. In 2011 ben ik daarmee gestopt en ging ik weer Engels geven. Mijn motivatie en drive ligt bij leerlingen en de coachende rol als docent en mentor daarin. Het is bijzonder hoe leerlingen zich in vijf of zes jaar kunnen ontwikkelen. Het is mooi aan die ontwikkeling bij te dragen."