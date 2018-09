Eerde steekt als 'Hart van Meijerijstad' de nieuwe vlag uit

Meierij­stad toont zonnepark, biocentra­le en energieneu­tra­le woningen

28 september VEGHEL/SCHIJNDEL - Zonnepark Korenstreep in Veghel bezoeken. Of alles horen over duurzaam wonen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het kan allemaal op de Dag van de Duurzaamheid in Meierijstad, die plaats heeft op zaterdag 6 oktober 2018.