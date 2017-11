Eindhovenaar veroordeeld voor meerdere misdrijven en verkeersovertredingen Veghel

De verdachte stal in juni 2015 een auto in Veghel en reed vervolgens over een voetpad een park in, waar hij rakelings langs een 3-jarig kind reed. Met diezelfde gestolen auto reed hij de A50 de vluchtstrook op, waar hij de controle over de auto verloor. Later bleek dat de verdachte eerder die dag gereedschap en geld bij het autobedrijf in Sint-Oedenrode stal. Daarnaast bedreigde de verdachte een medewerker van een tankstation.