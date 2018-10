Ekoplaza neemt winkels en groothandel over; Veghels bedrijf lonkt naar België

Udea heeft op 27 september de overname getekend met Vroegop Ruhe & Co, eigenaar van de bedrijven Natudis, Kroon en Hagor. Natudis heeft 25 winkels in Nederland van het merk Natuurwinkel, Hagor is een Belgische groothandel in biologische levensmiddelen en Kroon is leverancier van verswaren. Het zijn belangrijke spelers in het landschap van biologische retail en groothandel, meldt Udea op zijn website. Door deze overname krijgt Udea meer voet aan de grond in België. Daar is Udea met winkelketen Ekoplaza al wel online actief, maar nog niet met fysieke winkels.