Fout parkeren van blik op Veghelse Markt 'mag nog even gebeuren'

11:43 Samenkomen bij de dorpspomp op de Markt in Veghel zit er al niet meer in. Sinds de start van de herinrichting is deze foetsie. Praat levert de Markt echter voldoende op. Daar is geen pomp voor nodig. Dat de aannemer niet opschiet en het allemaal zo lang duurt. De onduidelijkheid over het terrassenbeleid én het parkeren. Waar mag je nu wel staan en waar niet?