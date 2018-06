Epic Shelters Veghel levert bezoekers van 170 festivals in heel Europa beschutting

UPDATE Berm staat in brand door ongeluk met vrachtwa­gen op A50 bij Veghel, weg richting Eindhoven weer open

25 juni VEGHEL - Er staat een lange file op de A50 door een ongeluk met een vrachtwagen. Deze is rond 17.30 uur in brand gevlogen, waarna de brand oversloeg naar de berm. De weg richting Eindhoven is weer open.