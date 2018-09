Erfgoedwandeling door kloostertuin zusters Franciscanessen in Veghel

Foodwatch haalt uit naar Jumbo: 'Ze zitten vast aan Max en Red Bull, gezondheid komt op tweede plek'

31 augustus VEGHEL - Na Aldi en Lidl, neemt ook supermarkt Dirk van den Broek maatregelen om de verkoop van energiedrankjes in te perken. De Dirk stopt vanaf zondag met de promotie ervan. Ze komen niet meer in de aanbieding, ze komen niet meer in de weekfolder en ze staan niet meer in aparte displays in de supermarkt.