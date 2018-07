Fabriek Magnifique: MOMfest proeft sfeer op nieuwe locatie Noordkade

Ze staan met z'n drieën wat verloren in de lege Koekbouw, twee muziekperformers en een zangers. De klanken die de mannen uit het Solina orgel en mengpaneel toveren, dwarrelen echter speels en zweverig door de enorme hal. De zangeres zingt, zo lijkt het, een willekeurige tekst. ,,Het is een beetje psychedelische muziek", legt Jan van der Heijden uit De Mortel uit. Hij kan het weten want zijn zoon staat achter het orgel. Niek van der Heijden is ook één van de Eindhovense desginers The Playoniers, die in de Wiebenga silo diverse werken tonen. ,,Maar dit kan ie dus ook, muziek maken", lacht zijn vader.