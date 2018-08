Foodstock Veghel gaat niet door komend weekend

,,In haar culinaire reis door Nederland strijkt Foodstock dit jaar voor het eerst langs Veghel en Bontgenoten is daar bij!" zo meldt de organisatie nog in ronkende teksten op haar facebookpagina. ,,Verwacht de heerlijkste House, guilty pleasures & disco onder het genot van een hapje en drankje!" Donderdagmorgen wordt deze verwachting echter de grond in geboord doordat de organisatie het evenement blijkt te hebben geschrapt.