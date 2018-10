Geen extra geld voor ombouw winkelcentrum Veghel

Voor de twee andere projecten uit de nieuwe centrumvisie van de gemeente, de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode en de aanpak van het centrum van Schijndel, was geld gereserveerd in de tijd van de fusie van de toenmalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Voor het centrum van Veghel zijn op dit moment geen gelden geoormerkt. In het winkelcentrum is de afgelopen jaren al wel geïnvesteerd in de aankleding en marketing en in de herinrichting van de Markt.