Geen vuurwerk maar lasers en vuur bij afsluiting kermis

Groene stralen

Belachelijk



Na zo'n twintig minuten is de laser- en vuurshow voorbij. In veel attracties kan dan niet meer worden gestapt. In de Hoogstraat worden de meeste zaken al afgebroken. De enige plek waar nog mensen in de rij staan is bij de Churros-kraam. Op het terrein van het Vaticaan is al helemaal niets meer open. ,,Belachelijk. Zo jagen ze de mensen weg", moppert een Veghelse familie die een laatste rondje maakt. Ze kwamen eigenlijk voor het vuurwerk in het park, maar vonden de avondshow op de Markt ook wel leuk. ,,Het is beter om de kermis met een dag in te korten", stellen ze. ,,Ze waren hier om half tien al aan het afbreken. Dat is echt te gek."