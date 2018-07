Geven en nemen is het geheim voor diamanten paar Nooijen

Harrie (84) en Gerda (85) leerden elkaar kennen op een sportdag. ,,Ik was bij de Boerinnenbond, dat is nu KVO", vertelt Gerda. ,,Harrie kwam kijken."

Het koppel was zes jaar samen voordat ze elkaar op 3 juli 1958 het ja-woord gaven voor de kerk. Een paar dagen daarvoor, op 28 juni, waren ze al getrouwd voor de wet. ,,Het was liefde op het eerste gezicht. We hebben op de sportdag een afspraakje gemaakt. Zo ging dat in die tijd: je ging vaker met elkaar en zo ontwikkelde zich dat dan."

Tuinieren

Harrie en Gerda hebben samen vijf kinderen en vijf kleinkinderen. Behalve dat ze nog ontzettend genieten van hun familie, gaat het koppel nog iedere week naar de club om te bridgen. ,,Ik doe dat heel graag, mijn man iets minder", aldus Gerda. Wat Harrie wel graag doet, is tuinieren. ,,Hij zit altijd in de tuin, daarom blijft hij misschien zo gezond. We kweken veel groenten die we altijd weggeven. Om de siertuin geeft Harrie niet zoveel, dat is meer voor mij. Maar de groentetuin is altijd zijn lust en zijn leven geweest."