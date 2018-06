Gewonde na ongeluk met 5 voertuigen op A50 bij Uden

Stichting Marijn opent pop-up winkel in Veghel

27 juni VEGHEL - Stichting Marijn heeft de deuren geopend van haar pop-up winkel in de Molenstraat in Veghel. Tot september kunnen bezoekers hier terecht voor tweedehandsspullen zoals kinderspeelgoed, kleding en hebbedingetjes. De opbrengsten komen ten goede aan projecten in Nicaragua.