Gezellig fietsen en goede 'buurt' tijdens Vat-Oe-Fiets

Niels en Meike van Doorne uit Veghel komen samen met dochters Milou (12), Fieke (10) en Sille (7) bepakt en bezakt bij het Raadhuis op de Markt aan. ,,Wij gaan een nachtje kamperen", verklaart Niels de extra bagage. ,,Wij buigen bij de 15 kilometer af en slaan de tenten op in Herperduin. Ter voorbereiding voor de grote vakantie, als we twee weken gaan fietsen. Vanavond weten we of we alles bij ons hebben", lacht hij.

Even verderop bestuderen Ad (71) en Christine (69) van der Heijden uit Zijtaart het fraaie routeboekje dat ter gelegenheid van de vijftigste editie is uitgegeven. ,,We gaan richting Loosbroek", constateert Ad. ,,Leuk. Vat-Oe-Fiets is gezellig. Er rijden altijd wel bekenden mee. Buurt genoeg onderweg." Het echtpaar rijdt mee voor de gezelligheid én het goede doel. ,,Praat hebben we overal. We stoppen bij alle rustpunten", vertelt Christine.

Accu

Voor de ingang van het Raadhuis bladert Jan Keurlings, voorzitter van Vat-Oe-Fiets samen met Veghelaren Piet en Hannie Peters door het boekje. ,,We gaan voor de 50 kilometer", stelt Piet zelfverzekerd. Met een lach wijzend naar de accu achter op zijn fiets. ,,We hoeven niet altijd te zwaar te trappen, hè."

Zadelhoesje

Jan Keurlings rekent ook dit jaar weer op zo'n 1.500 deelnemers. Het aantal wandelaars dat vanmorgen om 8.00 uur bij de start verscheen viel echter wat tegen. Vijfentwintig personen schreven zich in. ,,Het regende toen, misschien is dat de reden." Later op de ochtend werd het droog. ,,Het is nu eigenlijk ideaal fietsweer. Droog en niet te warm", stelt Jan. Vanwege het gouden jubileum krijgen alle deelnemers bij inschrijving een felgeel zadelhoesje. ,,En we hebben voor extra vertier op de rustpunten gezorgd." De mooiste post ligt volgens hem aan de Raktweg in Uden. ,,Daar komen de 25 en 50 kilometer route en de wandelaars samen. Dèweljaoo maakt muziek en vrijwilligers van Veghel-in-Hout en de scouting zorgen voor activiteiten voor de kinderen."

Volledig scherm Niels en Meike van Doorne en dochters Milou, Fieke en Sille bepakt en bezakt bij de start van Vat-Oe-Fiets © Philip van den Brand

Volledig scherm Vat-Oe-Fiets werd dit jaar voor de vijftigste keer verreden © Philip van den Brand

Volledig scherm Jan Keurlings (rechts) bekijkt samen met Piet en Hannie Peters het routeboekje. © Philip van den Brand